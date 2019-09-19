 Рада одобрила закон для лишения лицензии скандального "Зеонбуда"

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2035 в первом чтении проголосовали 290 народных депутатов.

Документом предложено ввести ряд требований к учредителям, участникам, владельцам провайдеров программной услуги в целом и провайдеров программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием в частности.

"Выполнение этих требований позволит обеспечить прозрачность структуры собственности провайдеров программной услуги и исключить потенциальное противоправное влияние государства-агрессора на телерадиоинформационное пространство Украины", – отмечается в документе.

Также законопроектом предусматривается установить аналогичные требования к операторам телекоммуникаций, которые осуществляют деятельность по предоставлению услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации многоканальных цифровых сетей эфирного теле- и радиовещания с общенациональным покрытием.

Согласно пояснительной записке к документу, речь в первую очередь идет об операторе цифровой телесети ООО "Зеонбуд".

Как указывают авторы законопроекта, по данным на сайте компании, 100% долей в уставном капитале ООО "Зеонбуд" принадлежат кипрской компании, которая, в свою очередь, принадлежит пяти другим компаниям, четыре из которых зарегистрированы на Британских Виргинских островах и одна – в Белизе. Своими конечными бенефициарными владельцами ООО "Зеонбуд" указывает пять граждан Латвии и одного гражданина Великобритании.

"Иными словами, все общенациональное цифровое наземное эфирное вещание сейчас зависит от частной компании с непрозрачной структурой собственности, реальные конечные бенефициарные владельцы которой, как свидетельствуют журналистские расследования, неизвестны", – подчеркивается в пояснительной записке.

В частности, документом предложено запретить учреждать и участвовать в провайдерах программной услуги органам государственной власти и местного самоуправления, физическим и юридическим лицам, которые являются резидентами государства-агрессора.

Для провайдера программной услуги многоканальной цифровой эфирной телесети с общенациональным покрытием законопроектом устанавливаются дополнительные требования. Так, конечными бенефициарными владельцами такого провайдера могут быть исключительно граждане Украины. При этом юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям, зарегистрированным в офшорных зонах, перечень которых утвержден Кабинетом министров, запрещается владеть долей в таком провайдере.

При этом предложено установить, что несоблюдение приведенных требований является основанием для отказа в выдаче и продлении лицензии провайдера программной услуги, а в случае если несоблюдение указанных требований обнаружено Национальным советом во время действия лицензии, такая лицензия может быть аннулирована в судебном порядке по представлению Национального совета.

Проект Закона также предусматривает внесение изменений в Закон "О телекоммуникациях", которыми вводятся аналогичные требования к структуре собственности операторов телекоммуникаций, которые осуществляют деятельность по предоставлению услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации многоканальных цифровых сетей эфирного теле- и радиовещания с общенациональным покрытием.

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Как сообщалось, официально "Зеонбуд" принадлежит кипрской компании Planbridge Limited, которая в свою очередь принадлежит белизским фирмам Burgerville Holdings Limited и Adisson Trading Limited и виргинской Follberg Investments Limited. Конечными бенефициарами указаны киприоты Деметрис Феллас, Ренос Мичалак Янго и Дякоу Грегорис и британец Томас Адриан Дэвид Майлз.

Основателем виргинской Follberg Investments Limited когда-то был юрист Блонделл Челленджер, который оформлял документы при регистрации виргинской Sarone Holdings Limited, которая владела ООО "ДРФЦ" из группировки Александра Януковича.

"Зеонбуд" связывали с нардепом Юрием Мороко ("Партия регионов", ныне – "Оппоблок"). Он ранее руководил фирмой "ММДС-Украина", совладельцем которой была СКМ Рината Ахметова.

В 2015 году авторы не поддержанного Верховной Радой законопроекта о национализации "Зеонбуда" связывали компанию с Александром Януковичем, Ринатом Ахметовым и Дмитрием Фирташем, но она это отрицала.

По данным финотчетности "Зеонбуда", в 2012-2014 годах он имел годовой доход в 500-600 млн грн. В 2015 году доходы упали до 348 млн грн, в 2016 году – до 266 млн грн. В 2017 году доходы "Зеонбуда" уже выросли до 281 млн грн, а в 2018 году, когда начали отключать аналоговый эфир, фирма вновь стала получать большие подряды государственного телевидения, достигнув рекордного результата на тендере "НСТУ".

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