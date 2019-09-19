 "Укрзализныця" проведет опрос среди грузоотправителей

Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает БизнесЦензор.

"Вслед за опросом пассажиров "Укрзализныця" инициирует проведение анкетирования среди грузоотправителей. Для чего это компании? Нам надо получить конкретную информацию о том, какие у наших клиентов приоритеты и какие именно услуги нужно совершенствовать. На протяжении последних лет транспортная система постоянно меняется. И ориентироваться исключительно на советские показатели мы не можем. Кроме того, нам это позволит перейти от цифр к четкому пониманию ожиданий клиентов", - сообщил Кравцов.

По его словам, анкетирование планируется провести среди представителей около 70 компаний, которые охватывают более 80% рынка грузоперевозок. Опрос будет осуществлять ЦТС, а коммуникации с участниками опроса обеспечивать Европейская бизнес-ассоциация.

"Как и обещали, мы делаем упор на прямом диалоге и контакте с клиентами. В перспективе планируем проводить такие опросы регулярно", - отметил руководитель "Укрзализныци".

Опросы грузоотправителей будут осуществляться по классической форме. Анкеты будут содержать два блока вопросов. Первый блок касается определения сегмента рынка грузовых перевозок, в котором работает клиент. Во втором блоке содержатся конкретные вопросы относительно услуг "Укрзализныци", качество предоставления которых нужно оценить по десятибалльной шкале. В анкетах клиенты будут отмечать важность для них определенного критерия и то, насколько "Укрзализныця" удовлетворяет их ожидания.

В частности, грузоотправителям будет предложено оценить качество услуг "Укрзализныци": простоту заключения договора на оказание услуг перевозки и оформление заявки на перевозку грузов, выполнение сроков доставки грузов и сроков подачи вагона под погрузку, техническое и коммерческое состояние вагонов парка "Укрзализныци", стоимость услуг пользования вагонами, уровень сохранности грузов в процессе перевозки и тому подобное.

Предполагается, что "Укрзализныця" не будет иметь доступа к анкетам участников - только к финальному отчету. Это будет обобщенный отчет без конкретизации того, как именно та или иная компания оценила качество услуг "Укрзализныци". Ожидается, что результаты опроса станут известны до конца ноября этого года, они будут опубликованы на сайтах ЦТС и "Укрзализныци".

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