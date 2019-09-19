 Власти России ухудшили прогноз роста экономики и цен на нефть

Согласно принятому решению, прогноз по росту ВВП России в базовом сценарии (который является основой для расчета бюджета) на 2019 год остался неизменным – 1,3%, тогда как на 2020 год он снижен до 1,7% с 2%, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

Прогноз роста российской экономики на 2021-2024 годы остался неизменным в интервале 3,1-3,3%.

В новой версии прогноза Минэкономразвития РФ ухудшило ожидания среднегодовых цен на нефть Urals: в 2019 году – до $62,2 с $63,4 в предыдущей версии, в 2020 году – до $57 с $59,7, в 2021 году – до $56 с $57,9, в 2022 году – до $55 с $56,3, в 2023 году – до $54 с $55 ранее, в 2024 году – до $53 с $53,5.

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Кроме того, в новом прогонзе Минэкономразвития незначительно повысило прогноз среднегодового курса доллара в 2019 году до 65,4 руб./$ с 65,1 руб., на 2020 год – до 65,7 с 64,9 руб.

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