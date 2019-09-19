 ЕБРР наблюдает за ситуацией вокруг "Приватбанка" и Гонтаревой, – вице-президент

Об этом сообщил вице-президент ЕБРР Алан Пию в ходе встречи с журналистами, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы ожидаем от украинских властей правильных вещей по отслеживанию средств, которые были украдены из банка и, конечно же, мы ожидаем, что этот банк не будет возвращен бывшим владельцам. Это именно то, что я услышал от президента Зеленского на встрече с ним. У меня нет причин сомневаться в его готовности это сделать. В то же время мы бдительны. Мы судим по делам. Мы отслеживаем ситуацию чрезвычайно тщательно", – сказал Пию.

По словам Пию, в ходе встречи президент дал понять, что он осознает: эти события – прямой вызов украинским властям, имиджу страны и имиджу его самого.

"Я убежден, что он понимает это", – добавил банкир.

При этом вице-президент ЕБРР отметил, что реакция Зеленского на события, связанные с Валерией Гонтаревой, была запоздалой, однако озвученная им на этой неделе позиция довольно четкая.

"Когда мы встретились во вторник, это был первый пункт повестки дня, который он внес. Он сам, я не спрашивал его", – подчеркнул вице-президент ЕБРР.

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