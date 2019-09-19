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Все про:закон (429) контракт (91) госслужащие (37)

 Рада приняла закон о "перезагрузке власти", вводящий контрактную госслужбу

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект (№1066) о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти, который позволит нанимать 7% государственных служащих по контракту.

За соответствующий закон проголосовали 228 народных депутатов на пленарном заседании парламента 19 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Закон предусматривает возможность устройства на государственную службу по контракту.

"Но количество таких людей будет ограничено 7% от всей госслужбы. То есть мы около 14 тыс. сможем принимать на контракт. Но это связано, например, с какими-то проектными вещами", - сказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" член комитета по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления Александр Корниенко журналистам в кулуарах парламента.

"У нас будет применяться проектный подход в госслужбе. И для этого нужны будут контрактные люди, которые на год-два смогут (прийти). Например, что касается диджитализации, например, по таможне, я знаю, есть большие планы на контрактирование", - пояснил он.

Корниенко, представлявший законопроект при рассмотрении его в сессионном зале, отметил, что также будут расширены основания для увольнения чиновников категории "А".

"При этом гарантировали им "золотой парашют" - они полгода будут получать свою зарплату. И в течение полугода смогут рассчитывать на должность такого же уровня", - добавил он.

"Много разных мелких новелл. Подчистили Комиссию по высшему корпусу (государственной службы) по категории "А". Фактически убрали оттуда неработающую конструкцию, типа главы НАПК (Национального агентства предотвращения коррупции). Он там был зачем-то", - рассказал представитель комитета.

Со вступления в силу данного закона, помимо категорий, в госслужбе появятся подкатегории, которые определит Кабинет министров.

В законе осталась норма о том, что на госслужащих распространяется Кодекс законов о труде, на этапе первого чтения это хотели изъять.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149378
 
 
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