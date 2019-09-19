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 Рада ввела европейские правила защиты интеллектуальных прав на микросхемы

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования охраны прав на компоновку полупроводниковых изделий".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №1062 во втором чтении и в целом проголосовали 236 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к документу, целью его принятия указано обеспечение выполнения обязательств Украины в сфере европейской интеграции в части согласования требований действующего законодательства Украины об охране прав на компоновку (топографию) интегральных микросхем с правом Европейского Союза.

С этой целью законом предлагается предоставить новое определение терминов "компоновка полупроводникового изделия", "полупроводниковое изделие" и других, уточнить условия предоставления правовой охраны компоновки полупроводникового изделия, пересмотреть требования к заявке на регистрацию, усовершенствовать порядок проведения экспертизы заявок, а также уточнить перечень прав и обязанностей, вытекающих из государственной регистрации компоновки полупроводникового изделия и тому подобное.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149374
 
 
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