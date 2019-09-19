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 Рада ввела единую отчетность для уплаты ЕСВ и НДФЛ (обновлено)

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно предоставления единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налога на доходы физических лиц".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №1072 во втором чтении и в целом проголосовали 335 народных депутата.

Депутаты также 335 голосами поддержали связанный законопроект №1057, которым внесены необходимые изменения в закон "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

Как пояснил глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов, принятие этих двух законов значительно уменьшит количество подаваемых в налоговые органы отчетов для бизнеса.

"Ими предусмотрено, что вместо 16 отчетов (12 – по единому социальному взносу и 4 – по налогу на доходы физических лиц) будет лишь 4 ежеквартальных. Это экономит предпринимателям время, а также уменьшает количество ошибок и возможных санкций в виде штрафов", – отметил Верланов на своей странице в сети Facebook.

Принятыми законами вносятся изменения в законодательствос целью урегулирования вопросов представления единой отчетности по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налога на доходы физических лиц.

"Мотивирующим фактором такого объединения является то, что в большинстве случаев база начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование совпадает с базой начисления налога на доходы физических лиц в виде заработной платы и вознаграждения за выполнение работ (предоставление услуг) по гражданско-правовым договорами", – отмечается в пояснительной записке к документу.

Как указывают авторы законопроекта, таким образом объединение отчетности по единому взносу и отчетности по налогу на доходы физических лиц позволит сократить количество отчетов для налогоплательщиков-страхователей (предприятий и самозанятых лиц).

Для физических лиц-предпринимателей (в том числе плательщиков единого налога) и физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, законом предусмотрено, что сведения о суммах единого взноса начисленного на доходы от их деятельности подаются в составе годовой налоговой декларации.

Согласно внесенным ко второму чтении изменениям, закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149370
 
   
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Только отчет 1ДФ по военному сбору и НДФЛ делали 1 раз в квартал, теперь получается каждый месяц. В чем улучшение для бизнеса ?
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и еще: ФОПы 3 группы подают ежеквартальную Декларацию (нарастающим итогом) и фискалам было очень удобно сравнивать цифры с 1 ДФ (квартальная) с Декларацией...а теперь, что? на калькуляторе будут складывать три месяца по единой отчетности?..как бы потом над мужновладцями смеяться не стали...мораль: кто пишет поваренную книгу - ни разу не стоял у плиты!
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к налогу на ИТ и кассовые аппараты для ФОБ, новый нежданчик для зебилов:
каждый зебил в возрасте от 18 лет - автоматически объявляется миллионером и должен будет выплатить Бене и Шмаркле не менее 90 тысяч гривен.https://www.youtube.com/watch?v=R8sLjkuQPIs
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До 1 января 2021 года Зеле еще надо досидеть. Тут или ишак подохнет, или падишах.
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Кому теперь взятки заносить не понятно,гоструд теперь не блатное уже будет место для работы инспектором?
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