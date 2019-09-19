 "Укрхимтрансаммиак" выиграл спор против "Тольяттиазота" на $190 миллионов

Об этом со ссылкой на пресс-службу юридической фирмы Integrites сообщает БизнесЦензор.

Спор, возникший из долгосрочного контракта на транзит аммиака через территорию Украины, был передан в арбитраж в соответствии с Регламентом Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины (МКАС) в 2017 году.

"Укрхимтрансаммиак" инициировал арбитражное разбирательство, после чего "Тольяттиазот" подал несколько встречных исков. Обе стороны добивались пересмотра определенного контрактом тарифа на транзит аммиака через украинскую часть магистрального аммиакопровода "Тольятти — Одесса".

"Негативный исход спора мог повлиять на мировой рынок аммиака, поскольку аммиакопровод не имеет рыночного эквивалента и остается основным средством транспортировки аммиака, производимого и экспортируемого предприятием "Тольяттиазот" (т.е. около 11% мирового экспорта аммиака)", - говорится в сообщении.

В суде украинской стороне удалось добиться решения о пересмотре тарифа на транзит и отклонения всех встречных исковых требований "Тольяттиазот", экономический эффект которых превышал $180 млн.

"Укрхимтрансаммиак" создан постановлением правительства Украины в мае 2001 года путем объединения Украинского государственного внешнеэкономического предприятия "Укрвнешхимпром", Приднепровского государственного управления "Трансаммиак" и Николаевского государственного предприятия "Трансаммиак".

"Укрхимтрансаммиак" управляет украинской частью аммиакопровода Тольятти-Горловка-Одесса. Общая протяженность аммиакопровода – 2418 км, по территории Украины – 1018 км.