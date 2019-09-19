 Вложения иностранцев в украинские облигации превысили 89 миллиардов

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время портфель облигаций в собственности украинских банков вырос на 0,68 млрд грн (на 0,2%) – до 346,55 млрд грн.

Объем ОВГЗ в собственности НБУ остался без изменений, юрлиц – вырос на 0,39 млрд грн (на 1,51%) –до 25,89 млрд грн, физлиц – изменился незначительно.

В целом портфель ОВГЗ увеличился на 2,28 млрд грн (на 0,28%) – до 808,79 млрд грн.

Как сообщалось, Министерство финансов на первичных аукционах во вторник, 17 сентября, разместило облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 2,76 млрд грн, в очередной раз снизив ставки.

Ранее в НБУ констатировали, что приток средств нерезидентов в облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) в последние недели приостановился. Однако инвесторы пока не выводят средства от погашения ценных бумаг, вкладывая их в новые выпуски ОВГЗ.

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