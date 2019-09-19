[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.58 27.01
 Финансы
  181  0
Все про:госдолг (411) Минфин (1194) НБУ (4021) ОВГЗ (265)

 Вложения иностранцев в украинские облигации превысили 89 миллиардов

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) нерезидентов 19 сентября увеличился на 1,18 млрд грн (на 1,34%) – до 89,27 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время портфель облигаций в собственности украинских банков вырос на 0,68 млрд грн (на 0,2%) – до 346,55 млрд грн.

Объем ОВГЗ в собственности НБУ остался без изменений, юрлиц – вырос на 0,39 млрд грн (на 1,51%) –до 25,89 млрд грн, физлиц – изменился незначительно.

В целом портфель ОВГЗ увеличился на 2,28 млрд грн (на 0,28%) – до 808,79 млрд грн.

Как сообщалось, Министерство финансов на первичных аукционах во вторник, 17 сентября, разместило облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 2,76 млрд грн, в очередной раз снизив ставки.

Ранее в НБУ констатировали, что приток средств нерезидентов в облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) в последние недели приостановился. Однако инвесторы пока не выводят средства от погашения ценных бумаг, вкладывая их в новые выпуски ОВГЗ.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149365
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Алексей Белько ВР Донбасс Зеленский Киев мост Россия США Штайнмайер
 
 
 
 
 
 вверх