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Все про:Ефремов (5) суд (1976)

 Суд отпустил под личное обязательство бывшего "регионала" Ефремова

Бывшего народного депутата от "Партии регионов" Александра Ефремова выпустили из-под домашнего ареста, сообщили в Старобельском районном суде Луганской области.

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Представительница суда рассказала, что 18 сентября Ефремову изменили меру пресечения на личное обязательство.

22 июля Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения Ефремову с содержания под стражей на домашний арест. 24 июля он вышел из следственного изолятора.

Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 в аэропорту Киева. Ему также инкриминируют поддержку группировки "ЛНР" и незаконное завладение имуществом "Луганскуголь".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149360
 
 
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