 Кабмин готов обсуждать условия допуска иностранцев к рынку земли, – Гончарук

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил на встрече с украинскими аграриями, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Как формировать список учредителей украинских компаний – давайте дискутировать", – сказал премьер Гончарук.

Перед этим премьер подтвердил, что предлагаемый законопроект об обороте земель допускает покупку земли украинскими компаниями без ограничений на участие в них нерезидентов (кроме представителей страны-агрессора).

По мнению Гончарука, это не ухудшает нынешнюю ситуацию, когда нерезиденты через украинские компании уже работают на украинской земле. Эти слова вызвали протест и выкрики "Ганьба!" значительного числа участников совещания, на что премьер пригрозил прекратить обсуждение.

"Можем проговорить какие-то ограничения, если у кого-то есть какие-то опасения", – сказал Гончарук.

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Как сообщалось, ранее на этой же встрече президент Владимир Зеленский заявил, что власти готовят земельную реформу, после которой продавать и покупать землю в Украине смогут только украинцы и украинские компании.

"Земля принадлежит украинцам. В модели, которую мы предлагаем с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане или украинские компании. Страшилки про китайцев, арабов или инопланетян, которые вывезут нашу землю вагонами, – это бред", – сказал Зеленский.

При этом ранее премьер-министр Алексей Гончарукрассказывал, что земельная реформа, которую готовит правительство, будет предусматривать допуск иностранных компаний к рынку сельскохозяйственных земель при условии регистрации их "дочек" в Украине.

При этом премьер подчеркнул, что государство должно создать условия для небольших фермеров, чтобы у них были возможности для покупки земельных участков. По словам Гончарука, для небольших фермеров государство должно компенсировать процентную ставку по кредиту для покупки земли, чтобы украинские предприниматели могли занимать средства на эти цели дешевле кредитов для иностранных компаний.

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