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 Кабмин готов обсуждать условия допуска иностранцев к рынку земли, – Гончарук

Правительство готово обсуждать вопрос участия нерезидентов в украинских компаниях, которые с запуском рынка земли получат право на ее покупку.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил на встрече с украинскими аграриями, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Как формировать список учредителей украинских компаний – давайте дискутировать", – сказал премьер Гончарук.

Перед этим премьер подтвердил, что предлагаемый законопроект об обороте земель допускает покупку земли украинскими компаниями без ограничений на участие в них нерезидентов (кроме представителей страны-агрессора).

По мнению Гончарука, это не ухудшает нынешнюю ситуацию, когда нерезиденты через украинские компании уже работают на украинской земле. Эти слова вызвали протест и выкрики "Ганьба!" значительного числа участников совещания, на что премьер пригрозил прекратить обсуждение.

"Можем проговорить какие-то ограничения, если у кого-то есть какие-то опасения", – сказал Гончарук.

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Как сообщалось, ранее на этой же встрече президент Владимир Зеленский заявил, что власти готовят земельную реформу, после которой продавать и покупать землю в Украине смогут только украинцы и украинские компании.

"Земля принадлежит украинцам. В модели, которую мы предлагаем с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане или украинские компании. Страшилки про китайцев, арабов или инопланетян, которые вывезут нашу землю вагонами, – это бред", – сказал Зеленский.

При этом ранее премьер-министр Алексей Гончарукрассказывал, что земельная реформа, которую готовит правительство, будет предусматривать допуск иностранных компаний к рынку сельскохозяйственных земель при условии регистрации их "дочек" в Украине.

При этом премьер подчеркнул, что государство должно создать условия для небольших фермеров, чтобы у них были возможности для покупки земельных участков. По словам Гончарука, для небольших фермеров государство должно компенсировать процентную ставку по кредиту для покупки земли, чтобы украинские предприниматели могли занимать средства на эти цели дешевле кредитов для иностранных компаний.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149353
 
 
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 Топ комментарии
 
А вечером он скушает шаурму и пропустит пару "дорожек"
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Ребята, может не надо баловаться с землей?
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Два вопроса и полагаю без ответа.
1. Вы между собой договариваетесь или каждый сам по себе?
2. А кто вам сказал, что украинцы желают введения рынка земли вообще? Укажите место в вашей предвыборной программе, где есть хоть слово об разбазаривания украинской земли.
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Зеленский - самый классический резидент. Утром говорил про инопланетян и китайцев. В обед премьер говорит "давайте обсуждать". Что они будут делать вечером, известно только Коломойскому.
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А вечером он скушает шаурму и пропустит пару "дорожек"
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РОЖА-ЭТОГО ПАЦАНЧИКА,КОТОРЫЙ КАТАЕТСЯ НА САМОКАТЕ------НЕ ВНУШАЕТ ДОВЕРИЯ !!!!! ЖДИТЕ, СКОРО ИМ БУДУТ БИТЬ ЛИЦО!!!!!
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Гончарук не понимает, что реформы - это не распродажа и передел оставшейся госсобственности и земли. Ему нужно знать, что подобные ему чиновники назначаются только для временного управления государственной собственностью в интересах всего общества, а не для распоряжения ею по своим понятиям. Но зеленские временщики возомнили, и верят в то, что во время исполнения своих обязанностей, именно они являются полными хозяевами страны и ее ресурсов.
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Гончарук!А ты свои речи с президентом согласовываешь? Или Конституция тебе чепуха?
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Для него главное - мнение МВФ и указания Сороса.
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так, каламбур какой-то. при чем тут Зе и конституция? почему не задан вопрос, консультируется ли он с КОНСТИТУЦИЕЙ? сегдняшний през и конституция - две паральльньіе прямьіе.
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Два вопроса и полагаю без ответа.
1. Вы между собой договариваетесь или каждый сам по себе?
2. А кто вам сказал, что украинцы желают введения рынка земли вообще? Укажите место в вашей предвыборной программе, где есть хоть слово об разбазаривания украинской земли.
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Перепрошую, Ви не від мене чекали відповіді.
Та хіба ж можна було ставити в передвиборчу програму(хоча її не було) такі питання?
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Конституционное право городского населения владеть паем своей земли кабмин обсуждать не намерен.
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Так Президент кажуть, що тільки українці зможуть купити.
Останню сорочку здирають з країни. (((
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Землей торговать это не тарифы снижать.На больше Зелю не хватило. Тупо продать и все.
Ну деньжат занять за наш счет.Кобель рулит а не сидит,остальные распихивают честно заработаные.И готвы чесно поделиться. Вот такая сказка вырисовывается люби малята.
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