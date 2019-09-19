 СБУ раскрыла схему хищений в порту "Южный"

Об этом со ссылкой на пресс-службу СБУ сообщает БизнесЦензор.

Раскрыта схема присвоения чиновниками средств порта при поставках тепловозов для нужд предприятия.

"Правоохранители установили, что в 2018 году руководство госпредприятия заключило договор на поставку двух тепловозов по цене 26 млн гривен и перечислило поставщику аванс в размере 50% суммы", - сообщает СБУ.

Реальная стоимость тепловозов составляет почти 3 миллиона гривен, потому что перед поставкой в Украину они были списаны с баланса железной дороги одной из стран СНГ в связи с неудовлетворительным техническим состоянием.

Передача тепловозов на баланс порта, которая предусматривалась в октябре 2018 года, до сих пор не осуществлена, средства предприятию не возвращены.

В ходе проведения обысков в Киеве и Одессе в офисных помещениях коммерсантов, порта и по адресам проживания фигурантов дела правоохранители изъяли документацию, которые подтверждает проведение противоправной сделки.

Начато уголовное производство по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.