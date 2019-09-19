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 АМПУ завершила работы по углублению дна Каменского водохранилища

Дноуглубительный флот Администрации морских портов Украины восстановил гарантированные глубины на Каменском водохранилище Днепра.

Об этом со ссылкой на пресс-службу АМПУ сообщает БизнесЦензор.

"Уже восстановлены гарантированные глубины на уровне 3,65 м в Каменском водохранилище р. Днепр. Это позволило открыть проход для грузовых и пассажирских судов соответствующей осадки. Продолжаются работы на Кременчугском водохранилище", - сообщает АМПУ.

Дноуглубление на Кременчугском водохранилище не проводилось 6 лет. Сейчас работы на этом водохранилище выполняет флот частного предприятия "СОБИ", которое победило в открытом тендере в системе Prozorro. Сейчас объем эксплуатационного дноуглубления составляет уже более 165 тыс. м куб. Глубины уже восстановлены на двух перекатах: Сокирнянском и Сокирнянском нижнем.

Общий объем дноуглубления на внутренних водных путях с начала года, по оперативным данным по состоянию на 19.09.2019, составляет более 390 тыс кубометров.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149344
 
 
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