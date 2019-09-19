 Представители Украины прибыли на газовые переговоры с РФ

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Это будет третий раунд переговоров на политическом уровне о будущем транзита газа через Украину в период после 2019 года. Первый раунд состоялся 17 июля 2018 года и второй - 21 января 2019 года.

Ожидается, что переговорам в трехстороннем формате будут предшествовать двусторонние консультации европейской стороны сначала с украинскими представителями, потом – российскими. Непосредственно переговоры начнутся в 14.30 по Среднеевропейскому времени.

Украинскую делегацию возглавляет министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, российскую – министр энергетики Александр Новак. На переговорах, которые пройдут под председательством вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчочвича, также будут присутствовать представители НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпрома".

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, отвечая на вопрос "Интерфакс-Украина", каковы его ожидания от сегодняшнего раунда переговоров, сказал: "Положительные". Вместе с тем, он не стал вдаваться в детали.

Накануне Шефчович сообщил, что в письмах украинскому и российскому министрам обозначил повестку дня предстоящих переговоров. "Я отправил обоим министрам письмо с очень четкой повесткой дня. Мы хотим, прежде всего, объяснить еще раз то, как в будущем контракте украинская сторона готова имплементировать европейское законодательство, и как европейское законодательство привнесет ясность, прозрачность и эффективность в систему (транзита)", - констатировал вице-президент ЕК.

Также, по его словам, в ходе переговоров будет обсуждаться "важность долгосрочности будущего контракта", "европейский образ установления оплаты и другие технические вопросы". При этом Шефчович подчеркнул важность вопроса времени. "Вам известно, что срок действующего контракта истекает в конце этого года. Я думаю, что очень важно, и обе страны дали понять, что они очень хорошо понимают необходимость четко демонстрировать, что мы можем разрешить эти проблемы, потому что, только найдя позитивное решение, мы можем сохранить имидж России быть надежным поставщиком, а для Украины – надежным транзитером", - убежден Шефчович.

Вместе с тем, накануне переговоров пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что от этой встречи "не стоит ожидать каких-то конкретных договоренностей". "Там нужно вести еще много кропотливой работы. Это вопрос экономической целесообразности, поэтому профильные ведомства будут договариваться", - считает он.

С украинской стороны в преддверии консультаций на выполнение обязательств, взятых в рамках выполнения Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, Кабинет министров Украины обновил план отделения (амбандлинга) от НАК "Нафтогаз Украины" транспортировки природного газа: новым оператором ГТС Украины будет АО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) под управлением Министерства финансов (а не Минэкоэнергии). ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, 100% "дочка" АО "Укртрансгаз"), которое с 1 июля 2019 года осуществляет функции по эксплуатации ГТС. Одновременно с переходом ОГТСУ в собственность "МГУ" государство передаст новому оператору в управление газотранспортную систему.

Новый оператор сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года. Новая модель анбандлинга НАК соответствует требованиям Третьего энергопакета, что открывает дорогу для подписания нового транзитного договора в соответствии с европейскими правилами, уверены в Киеве.