 Суд отменил штраф АМКУ для ДТЭК Ахметова на 3,5 миллиона

Об этом в Facebook сообщила бывшая госуполномоченная Агия Загребельская, передает БизнесЦензор.

Речь идет о решении АМКУ от 27 февраля 2019 года, которым компания "ДТЭК Днепровские электросети" (ПАО "ДТЭК Днепрооблэнерго") была оштрафован на 3,49 грн за злоупотребление монопольным положением на рынке услуг по распределению электрической энергии.

Как установил АМКУ, в 2016 году компания отключила ПС "Северная-150" от источника питания, что привело к прекращению поставок электроэнергии потребителям в городе Желтые Воды.

АМКУ установил, что компания в период с 1 января по 31 декабря 2016 года, занимая монопольное положение на рынке распределения э/э на территории области, не один раз осуществляла ограничение поставки для ООО "Восток Руда" (основного потребителя), не обеспечив при этом надлежащий уровень надежности и качества поставки для значительного количества потребителей.

ДТЭК обжаловал решение антимонопольщиков в суде первой инстанции.