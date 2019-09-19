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 Кабмин на следующей неделе сменит руководство Госгеокадастра, – Гончарук (обновлено)

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал увольнение руководства Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) на следующей неделе.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы планируем уволить руководство Госгеокадастра на следующей неделе", – сказал премьер-министр в ходе конференции по реформе управления земельными отношениями в четверг.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в свою очередь указал, что в правительстве осведомлены с происходящим в Госгеокадастре.

"Мы уже уволили восемь людей", – сказал Милованов.

Как сообщалось, 4 сентября Кабинет министров уже уволил Людмилу Шемелинец с должности первого заместителя председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Она занимала должность первого замглавы Госгеокадастра с октября 2014 года. При этом сейчас должность главы Госгеокадастра вакантна. В июле Кабинет министров объявил конкурс на эту должность.

По данным на сайте ведомства, сейчас руководство Госгеокадастра состоит из одного заместителя главы Александра Краснолучского.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149314
 
 
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