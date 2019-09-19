[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.58 27.01
 Регуляторная политика, Энергетика, Макроэкономика
  1738  6
Все про:Беларусь (523) импорт (930) Россия (4120) электроэнергия (504)

 Рада разрешила импорт электроэнергии из Беларуси и РФ по двусторонним договорам

Верховная Рада Украины внесла изменения в закон Украины "О рынке электроэнергии", разрешив покупать по двухсторонним договорам электроэнергию у стран, которые не являются членами европейского Энергетического Сообщества.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Законопроект №1084 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии" в целом поддержали 265 народных депутатов на пленарном заседании парламента в среду.

Не имеющую отношения к основной теме законопроекта о ядерной энергии правку внес народный депутат Андрей Герус. Она предусматривает исключение из закона "О рынке электроэнергии" ч.8 ст.67, которая разрешала продавать импортируемую из стран не членов Энергетического Сообщества электроэнергию только на рынках "на сутки вперед" и балансирующем рынке.

Согласно стенограмме заседании парламента, Герус пояснил необходимость своей правки улучшением конкуренции на электроэнергетическом рынке страны, что может привести к снижению цены на электроэнергию для промышленных потребителей.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149287
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нефига это не снизит цену, этот импорт только в каких-то пиках потребления нужен. Понавыбирали идиотов в парламент.
 показать весь комментарий
 
 
А как же торговля на крови? Зелеботы ,то есть у вас это улучшение конкуренции! У пороха торговля с агрессором.
 показать весь комментарий
 
 
Запрошення до групи запобігання та протидія корупції https://www.facebook.com/groups/504950193597231/?ref=bookmarks
 показать весь комментарий
 
 
Ты смотри и ни одного зебобика воющего о торговле на крови...
 показать весь комментарий
 
 
Хорошо что Владимир Александрович не торгует на крови! Не то что папередник порошенко!
 показать весь комментарий
 
 
Ржу не магу...
Клован побежит быстрее Вити...
Кажется год эта чепуха не просидит...
 показать весь комментарий
 
БизнесЦензорНовостиРегуляторная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс Зеленский Кабмин Крым мост Россия суд США
 
 
 
 
 
 вверх