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 Федеральная резервная система США снизила процентную ставку второй раз подряд

Федеральная резервная система (ФРС) понизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до диапазона от 1,75% до 2% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 17-18 сентября.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Решение FOMC понизить ставку совпало с прогнозами большинства аналитиков и участников рынка.

Как ранее сообщалось, в июле впервые с 2008 года ФРС снизила базовую процентную ставку на 0,25 процентных пункта, до 2-2,25%.

Решение было принято семью голосами членов FOMC из 10. Двое - председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Эрик Розенгрен и его коллега из Канзас-Сити Эстер Джордж - выступили за сохранение ставки на прежнем уровне, как и на прошлом заседании, а глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард проголосовал за снижение ставки сразу на 0,5 п.п., до 1,5-1,75%.

Также Федрезерв снизил процентную ставку по избыточным резервам до 1,8% с 2,1%. Аналитики в среднем ожидали снижения до 1,85%.

"Информация, полученная после июльского заседания, указывает на то, что рынок труда остается сильным, а темпы роста экономической активности - умеренными (moderate)", - говорится в пресс-релизе FOMC.

"Рост в сфере занятости в среднем был уверенным в последние месяцы, и безработица оставалась низкой", - отмечается в коммюнике.

"Хотя потребительские расходы активно растут, индикаторы инвестиций бизнеса в основной капитал и экспорта ухудшились. В годовом выражении как общий показатель инфляции, так и инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители остаются ниже 2%. В целом рыночные показатели компенсирующей инфляции остаются низкими, а показатели долгосрочных инфляционных ожиданий, основанные на опросах, изменились слабо", - указывают в FOMC.

"Обязанностью FOMC является содействие максимальному трудоустройству населения и ценовой стабильности. Ввиду глобальных изменений экономического прогноза, а также слабого инфляционного давления комитет принял решение о снижении целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам до 1,75-2%", - отмечается в заявлении.

"Такая мера подтверждает мнение комитета, что устойчивый рост экономической активности, сохранение сильного рынка труда и инфляции около симметричного целевого уровня FOMC в 2% являются наиболее вероятным исходом, однако неопределенность в отношении этого прогноза сохраняется", - говорится в коммюнике.

"Комитет продолжит следить за влиянием поступающей информации на экономический прогноз и будет действовать по необходимости для поддержки экономического роста при сохранении сильного рынка труда и инфляции около симметричного целевого уровня FOMC в 2%", - отмечается в документе.

"При определении сроков и размеров будущих корректировок целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам комитет будет оценивать как уже реализованные, так и ожидаемые экономические условия в сравнении с целевыми показателями: максимальной занятостью и симметричной инфляцией на уровне 2%. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, включая показатели условий на рынке труда, индикаторы инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные об изменении финансовых и международных условий", - говорится в коммюнике.

Следующее заседание комитета состоится 29-30 октября. С начала этого года все заседания сопровождаются пресс-конференциями председателя ФРС Джерома Пауэлла, однако прогнозы по-прежнему обновляются раз в квартал.

После завершения заседания ФРС доллар США растет в паре с евро: к 21:29 американская валюта подорожала на 0,35%, до $1,1058. Фондовые индексы США продолжают снижаться: Dow Jones уменьшился на 0,7%, S&P 500 - на 0,8%, Nasdaq Composite - на 1,1%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149285
 
 
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