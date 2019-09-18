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Все про:Болгария (81) газопровод (607) Россия (4120) Турецкий поток (120)

 Болгария подписала контракт на строительство газопровода для "Турецкого потока"

Болгарский газотранспортный оператор "Булгартрансгаз" подписал контракт на строительство газопровода с консорциумом Arkad в составе итальянской Arkad ABB S.p.A. и саудовской Arkad Engineering&Construction Company.

Консорциум был выбран победителем контракта еще в апреле, но подписание контракта стало возможным только после того, как в понедельник Высший административный суд Болгарии прекратил процедуру обжалования этой государственной закупки, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

В релизе "Булгартрансгаза" сообщается, что газопровод протяженностью 474 км диаметром 1200 мм пройдет от границы Турции до Сербии.

Ожидается, что в первые 250 дней работ будут построены 308 км от компрессорной станции Полски-Сеновец (Polski Senovets) до сербской границы. За остаток срока исполнения контракта (его общий срок – 615 дней) будут построены оставшиеся 166 км трассы.

Общая стоимость контракта – 1,1 млрд евро (без НДС).

В день подписания контракта состоялась встреча президента Богарии Румена Радева и премьер-министра страны Бойко Борисова с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, сообщает пресс-служба российского министерства.

"Сегодня был подписан договор. 90% труб для "Турецкого потока" уже доставлено в Болгарию из России, и уже завтра мы начнем развозить их по трассе, финансирование обеспечено, 308 км газопровода будет построено до конца января 2020 года", – приводятся в сообщении слова Бойко Борисова.

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Как сообщалось, "Турецкий поток" – российский проект экспортного газопровода из России в Турцию и далее в ЕС в обход Украины.

Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки – 15,75 млрд куб. м газа в год. Российский президент Владимир Путин обещал запустить трубопровод до конца года.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149240
 
 
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