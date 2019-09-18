 Серверы судебного реестра использовали для незаконного майнига криптовалют, – СБУ

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает БизнесЦензор.

В частности, оперативники спецслужбы обнаружили, зафиксировали и подтвердили материалами экспертиз факты незаконного использования чиновниками госпредприятия вредоносного программного обеспечения с функцией негласного получения информации.

"Во время досудебного следствия профильными специалистами установлено использование мощностей компьютерного оборудования госструктуры для работы сторонних интернет-сайтов. Сотрудники СБУ также задокументировали, что злоумышленники использовали серверное оборудование ГП "ИСС" для незаконного майнинга криптовалют", – сказано в сообщении.

По предварительным данным, действия служащих нанесли значительный ущерб государственному бюджету.

Во время проведения обысков по месту жительства злоумышленников правоохранители обнаружили установленное на персональных компьютерах вредоносное программное обеспечение.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 359, ч. 1 ст. 361 и ст. 361-1 Уголовного кодекса Украины двум фигурантам дела объявлено о подозрениях.

"Сейчас продолжаются следственные действия для установления всего круга лиц, причастных к противоправной деятельности", – сообщают в СБУ.

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