 Парламентский комитет поддержал продление международных закупок лекарств еще на два года

Об этом сообщила член комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинскому страхованию, экс-заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Только что комитет по вопросам экономического развития проголосовал "за" важные предложения к проекту закона "О публичных закупках", которые после принятия законопроекта во втором чтении позволят Министерству здравоохранения продолжить закупки лекарств, вакцин и медицинских изделий через международные организации еще на два года", - сообщила Стефанишина.

По ее словам, 19 сентября законопроект о публичных закупках планируется вынести на голосование в сессионном зале во втором чтении.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу законопроект №1076, в котором предложена новая редакция закона о публичных закупках. Согласно тексту законопроекта, нововведения предполагают ввести обязательность использования системы закупок ProZorro при закупках от 50 тыс. грн. Согласно первоначальной редакции законопроекта, не предполагает возможности закупок лекарственных средств через международные организации.

Стефанишина сообщила, что совместно с главой комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинскому страхованию Михаилом Радуцким они договорились подать соответствующие правки к законопроекту №1076, предусматривающие продление международных закупок еще на два года.

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