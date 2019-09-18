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 Служба водного транспорта закупила пикапы Ford для перевозки лодок на 9 миллионов

Государственная служба морского и речного транспорта 16 сентября по результатам тендера заказала ООО "ВиДи Юникомерс" автомобили-тягачи для перемещения патрульных катеров на общую сумму 8,95 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно договоур, речь идет о покупке 10 специализированных автомобилей на базе пикапов Ford Ranger по 895 тыс. грн за штуку. Каждый автомобиль будет иметь подогрев передних сидений, электрообогрев лобового стекла, подушку безопасности водителя, кондиционер, а также дополнительную комплектацию, в которую войдут фаркоп, световая светодиодная панель желтого цвета, УКВ мобильная радиостанция Lowrance Link-2 DSC, трос аварийной буксировки.

Цены на автомобили Ford Ranger без дополнительной комплектации стартуют от 762-792 тыс. грн.

На торгах единственным конкурентом ООО "ВиДи Юникомерс" из группы Виталия Джуринского было ООО "Валидус спецавто" Андрея Нагорного, чье предложение было выше – 8,99 млн грн. Фирмы не торговались во время аукциона. Ожидаемая стоимость закупки составляила 9 млн грн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149225
 
 
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