[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.66 27.11
 Транспорт
  585  0
Все про:Запорожье (257) мост (178) строительство (1213) Мининфраструктуры (683)

 Мининфраструктуры оценило достройку Запорожского моста в 12 миллиардов

Министерство инфраструктуры Украины оценивает завершение работ по достройке Запорожского моста в 12 млрд грн.

Об этом сообщил экс-замминистра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Завершение недостроя с 2003 года Запорожского моста требует 12 млрд грн. Обсуждаем предложение привлечения иностранных инвестиций для строительства первой очереди - балочный мост 340 м и вантовый мост 660 м, что позволит запустить движение транспорта через Хортицу. Стоимость 5 млрд грн и срок два года", - написал Довгань.

Он отметил, что интенсивность движения через действующие мостовые переходы - Преображенский и Днепро ГЭС - составляет 23 тыс. и 60 тыс. единиц транспорта в сутки.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149223
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Гонтарева Донбасс Кабмин мост Нацполиция Пристайко Россия США
 
 
 
 
 
 вверх