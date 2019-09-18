 Кремль не ждет конкретных договоренностей на переговорах по газу, – пресс-секретарь Путина

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Не стоит ожидать от этой встречи каких-то конкретных договоренностей, безусловно, там нужно вести еще много кропотливой работы", – сказал пресс-секретарь Путина в ответ на вопрос, удастся ли сторонам договориться с учетом политического значения этих переговоров.

"Это вопрос экономической целесообразности, поэтому профильные ведомства будут договариваться", – добавил Песков.

При этом пресс-секретарь президента РФ воздержался от ответа на вопрос, ждет ли Кремль сближения позиций на этой встрече, переадресовав его в Минэнерго РФ.

Как сообщалось, Еврокомиссия 18 сентября официально анонсировала трехсторонние переговоры по транзиту российского газа на европейский рынок по территории Украины, которые состоятся в четверг, 19 сентября, в Брюсселе.

Напомним, в конце января, по итогам предыдущего этапа трехсторонних переговоров по вопросу продолжения транзита газа через Украину после 2019 года, российская сторона предложила продлить действующие контракты между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом". Российская сторона также призвала прекратить попытки "Нафтогаза Украины" взыскать с "Газпрома" $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража до рассмотрения апелляции. Однако Украина такой вариант отвергла.

По мнению руководства "Нафтогаза", также позиция российской стороны может свидетельствовать о желании затянуть переговоры о будущем транзита газа через Украину на 1,5 года.

Также свои предложения представила Еврокомиссия. По словам вице-президента ЕК Мароша Шефчовича, они включают три основных параметра будущего транзитного соглашения, а именно – продолжительность, объем и тарифы. Новый контракт также должен строиться на условиях имплементации европейского газового законодательства и быть долгосрочным – на 10 или более лет.

Еврокомиссия также считает, что объемы прокачки должны отражать долгосрочные перспективы и какие обычно транзитные объемы обеспечивала украинская ГТС, а новый контракт должен

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