 В Киеве вооруженный мужчина на несколько часов заблокировал мост Метро (обновлено)

Движение от станции "Днепр" до станции "Лесная" остановлено, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".

Как сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало, неизвестный мужчина угрожает взорвать мост Метро, на месте происшествия работают правоохранители, передает Украинская правда.

"Неизвестный мужчина угрожает взорвать мост Метро. По предварительной информации, он сделал несколько выстрелов в воздух. Сейчас там работают все правоохранительные службы", – отметил представитель Нацполиции.

По словам Тракало, пока въезд и выезд на мост перекрыт.

Вечером в среду министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что "минер" моста Метро задержан.

Всё хорошо! Мост не взорвут. Минёр задержан. Все живы!🖖

Благодарю за службу полицию! @Police_KORD красавцы 💪🇺🇦 pic.twitter.com/0WhPQPigYu — Arsen Avakov (@AvakovArsen) September 18, 2019

Как писал Цензор.НЕТ, Алексей Белько, угрожавший взорвать мост Метро в Киеве и сдавшийся полиции – бывший военнослужащий, ему 42 года.

По данным СМИ, он родился в крымском Форосе, долгое время жил в Симферополе.

Согласно данным сайта Киевгорадминистрации, Белько является участником антитеррористической операции и подавал ходатайство о получении земельного участка. Белько имел звание старшего сержанта, занимал должность начальника радиостанции радиоцентра полевого узла связи воинской части А3628, расположенной в Броварах Киевской области.

В июне этого года он добровольно сдал Деснянскому райуправлению полиции Киева 1 кг взрывчатки и 88 патронов. По его словам, он нашел их "в сейфе в селе на Черниговщине". На данный момент мужчина уволен из воинской части.

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