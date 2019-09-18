 Бывший сотрудник телеканала Коломойского в Раде может возглавить расследование против НБУ

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Ждем вынесения в зал и начинаем работу. Всех поздравляю. На низком старте", – прокомментировал это решение автор проекта, заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности и по вопросам налоговой и таможенной политики и бывший сотрудник телеканала "1+1" олигарха Игоря Коломойского Александр Дубинский (фракция партии "Слуга народа").

Дубинский обвиняет руководство НБУ и Фонда гарантирования в значительной девальвации гривни, искусственном банкротстве банков, создании условий для присвоения активов ликвидируемых банков и нанесении ущерба вкладчикам и кредиторам, а также присвоении бюджетных средств путем якобы махинаций с рефинансированием и гособлигациями.

Дубинский намерен лично возглавить комиссию и взять себе в заместители депутата от группы "За будущее" главу партии "Укроп" и экс-директора "Магистральных газопроводов "Дружба" Тараса Батенко, который также связан с бизнесом Коломойского.

Согласно проекту, в комиссии будет еще 13 членов, из которых 7 – от "Слуги народа", а также Сергей Левочкин и Вадим Рабинович от "Оппозиционной платформы – за жизнь", Константин Бондарев от "Батькивщины", внефракционный Антон Яценко и пока по одному неопределенному кандидату от "Голоса" и "Европейской солидарности".

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Как сообщалось, накануне экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что ее под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на вторник в результате поджога. Сама экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявила, что за поджогом ее дома в Киеве стоит Игорь Коломойский.

В свою очередь президент Владимир Зеленский поручил провести расследование после поджога дома Гонтаревой, курировавшей национализацию "Приватбанка".

В своих интервью добиться "наказания" для Гонтаревой неоднократно обещал олигарх, бывший владелец "Приватбанка" Игорь Коломойский, который заявлял о желении получить от государства $2 млрд "компенсации" за национализацию банка.

Коломойский после встречи с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Алексеем Гончаруком на прошлой неделе заявил, что "видит хорошее окно возможностей" для достижения договоренностей по делу "Приватбанка".

Во вторник утром Financial Time опубликовала материал, в котором премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что президент Владимир Зеленский планирует достигнуть некоего компромиссного соглашения с Игорем Коломойским по "Приватбанку".

Позднее Гончарук заявил, что его комментарий по "Приватбанку" неправильно интерпретировали, а пресс-служба правительства потребовала у издания опубликовать опровержение.

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