 Украина начала уборку сахарной свеклы

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, передает БизнесЦензор.

В частности, собрано:

ранних зерновых и зернобобовых культур – 39,3 млн тонн с площади 9,97 млн га, или 99,9% к прогнозу;

кукурузы – 2,0 млн тонн с площади 338 тыс. га, или 7% к прогнозу;

гречки – 49 тыс. тонн с площади 36 тыс. га, или 54% к прогнозу;

проса – 128 тыс. тонн с площади 68 тыс. га, или 76% к прогнозу.

Кроме того, подсолнечника обмолочено на площади 3,0 млн. га, или 52%, и собрано 5,8 млн тонн при средней урожайности 22,3 ц/га. Сои обмолочено на площади 593 тыс. га, или 38% к прогнозу, и собрано 1,4 млн тонн зерна при средней урожайности 22,9 ц/га.

Наряду с уборкой урожая проводится посев озимых культур. Так, украинские аграрии провели сев озимых зерновых культур на площади 1,3 млн га, или 17% к прогнозу.

В частности, посеяно:

озимой пшеницы – 1,2 млн га, или 19% к прогнозу;

ржи – 41 тыс. га, или 34% к прогнозу;

озимого ячменя – 46 тыс. га, или 5% к прогнозу.

Кроме того, озимого рапса посеяно 945 тыс. га, или 88% к прогнозу.

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