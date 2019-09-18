 ДТЭК Ахметова через суд заблокировал взыскание 2,4 миллиарда долга в пользу "Энергорынка"

Согласно судебным материалам, упомянутыми судебными решениями были удовлетворены иски ГП "Энергорынок" о взыскании с АО "ДТЭК Донецкие электросети" задолженности на сумму 2,35 млрд грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

По мнению частной компании, отказ в пременении мер обеспечения иска может привести к взысканию ГП "Энергорынок с заявителя задолженности в чрезмерном размере.

АО "ДТЭК Донецкие электросети" в своем иске ГП "Энергорынок" просит суд "восстановить положение, существовавшее до нарушения права".

Истец ссылается на "неправомерную некомпенсацию ответчиком потерь от поставок электроэнергии льготным категориям потребителей за период ноябрь-декабрь 2014 года и январь-март 2015 года путем уменьшения стоимости электрической энергии".

Согласно судебным материалам, АО "ДТЭК Донецкие электросети" ссылается на постановление НКРЭКУ №914 от 28 августа 2018 года, которым предполагалось компенсировать компании сумму недополученной компенсации потерь от поставок электроэнергии льготным категориям потребителей за вышеуказанный период в размере 713,7 млн грн.

При этом средства в сумме 713,68 млн грн, компенсируемые АО "ДТЭК Донецкие электросети", должны быть направлены на погашение в 2018 году реструктуризированной задолженности АО "ДТЭК Донецкие электросети" перед ГП "Энергорынок".

Ранее ГП "Энергорынок" приводило данные, что на конец 2018 года долг АО "ДТЭК Донецкие электросети" достигал 5,2 млрд грн.

Как сообщалось, Хозсуд Донецкой области 27 августа удовлетворил жалобу ЧАО "ДТЭК "ПЭС-Энергоуголь" и обязал частного исполнителя снять наложенный в интересах ГП "Энергорынок" арест с денежных средств предприятия в банке ПУМБ, который был наложен в пределах суммы взыскания 930,5 млн грн (с учетом вознаграждения исполнителя) постановлением частного исполнителя от 9 августа.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram