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Все про:Иран (254) санкции (1275) США (2365) Трамп (388)

 Трамп поручил ужесточить санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил министру финансов Стивену Мнучину "существенно усилить санкции" против Ирана на фоне роста напряженности в отношениях двух стран.

Трамп не раскрыл подробностей санкционных мер, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Как отмечает агентство, объявление о санкциях в отношении Ирана последовало за атаками на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии в выходные, в которых некоторые американские чиновники обвинили Иран.Как сообщалось, в ночь на субботу беспилотники нанесли удары по объектам Saudi Aramco, в результате чего разгорелись пожары. Ответственность за нападение взяли действующие в Йемене мятежники-хуситы.

После этого Саудовская компания Saudi Aramco объявила о сокращении ежесуточной добычи нефти на 5,7 млн баррелей, что вызвало скачок цен на нефть в понедельник – цена на нефть марки Brent выросла на 19% и составила $71,95 за баррель.

Вместе с тем, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ответственность за атаку на объекты несет Иран.

Ранее в субботу, по сообщению Белого дома, президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, чтобы "выразить поддержку права Саудовской Аравии на самооборону".

В свою очередь власти Ирана отвергают свою причастность к атакам на объекты в Саудовской Аравии.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149187
 
 
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