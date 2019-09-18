 Служба здоровья предложила увеличить плату врачам "первички" за обслуживание пациентов

Об этом сообщил в интервью Интерфакс-Украина глава НСЗУ Олег Петренко, передает БизнесЦензор.

По словам Петренко, такие расчеты заложены в бюджетном запросе на 2020 год, который сформировала Нацслужба.

"Я не буду сейчас называть цифру, но мы просим хотя бы минимальную индексацию, потому что вообще без индексации неправильно. Потому что надо индексировать. Это будет процент, он будет зависеть от того, каким образом изменились макроэкономические показатели, инфляция", - сказал Петренко.

Петренко также отметил, что НСЗУ рассчитывает на увеличение предусмотренного проектом госбюджета на 2020 год финансирования системы здравоохранения на 8,6 млрд грн, что позволит в поленом объеме реализовать Программу медицинских гарантий (ПМГ).

"Сумма, которая сейчас есть в бюджетном запросе на ПМГ в 2020 году, составляет 72 млрд грн в пределах лимитов бюджетных назначений. Мы просим у Минфина дополнительные средства для того, чтобы реализовать Программу медицинских гарантий", - сказал Петренко.

По подсчетам НСЗУ, дополнительная потребность для выполнения обязательств по Программе составляет порядка 8,6 млрд грн.

В настоящее время капитационная ставка, исходя из которой формируется объем финансирования медицинской помощи первичного уровня, составляет 370 грн за одного задекларированного пациента.

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