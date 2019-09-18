 Кабмин утвердил постановление о министерстве цифровой трансформации

Соответствующее решение принято во время заседания правительства 18 сентября, передает БизнесЦензор.

Согласно принятому Положению, новосозданное Министерство будет отвечать за формирование и реализацию государственной политики в сфере цифровизации, открытых данных, национальных электронных информационных ресурсов и интероперабельности, внедрение электронных услуг, электронных доверительных услуг. Также Минцифры будет заниматься развитием цифровых навыков граждан.

"Цифровизация – приоритет государственной политики, именно поэтому для формирования и реализации стратегии было создано профильное Министерство. Принятое Положение позволит нам в сжатые сроки наладить работу Минцифры", – подчеркнул вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Министерство цифровой трансформации становится центральным заверительным органом в сфере электронных доверительных услуг. Также к компетенции Министерства отныне относится развитие широкополосного доступа к интернету, телекоммуникационным сетям и IТ-индустрии.

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