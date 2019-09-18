 Фонд госимущества продал первую ГЭС на реке Южный Буг за 108 миллионов

Согласно данным в системе ProZorro, при стартовой цене в 64,64 млн грн окончательная цена составила 107,7 млн грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме компании "ЭМЗА" в конкурсе участвовали также ООО "Листерайз" и ООО Энерголайт", однако они готовы были поднять цену только до 85 млн грн.

Первомайская ГЭС – первый подобный объект на Южном Буге, была заложена в 1925 году.

Кабинет министров осенью 2016 года разрешил приватизацию ЦИК Первомайской ГЭС, которая не вошла в уставный капитал ПАО "Николаевоблэнерго".

По данным ФГИ, Первомайская ГЭС в 2018-2019 годах не осуществляла деятельность по производству электроэнергии, тогда как в 2017 году выработка составила 63 тыс. кВт-ч, в 2016 году – 2798 тыс. кВт-ч. Общая площадь комплекса строений ГЭС – 2898,4 кв.м.

Согласно условиям продажи, покупатель, в частности, должен обеспечить сохранение профиля деятельности ЦИК в виде производства электроэнергии на протяжении пяти лет с момента перехода права собственности.

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Согласно госреестру, владельцем ООО "ЭМЗА" выступает киевлянин Марк Кравченко. Компания в конце 2016 года приобрела у ФГИ за 52,5 млн грн Мигейскую ГЭС при стартовой цене 10,86 млн грн.

"ЭМЗА" в 2018 году увеличила выручку на 14% – до 17,13 млн грн и вышла на прибыльную работу, получив 1,26 млн грн чистой прибыли против 0,77 млн грн чистого убытка годом ранее.

Кроме того, Кравченко вместе с Дмитрием Никулиным является собственником ООО "Балфорд Украина", занимающуюся строительством малой ГЭС на 2 МВТ на реке Стрый в Дрогобычском районе Львовской области.

В свою очередь "Кемтрейд Эстония" и Balford Chemicals OU (Эстония) занимаются продажей диоксида титана, удобрений, другой химической продукции украинского производства потребителям Европы и Азии.

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