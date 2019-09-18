 Рада поддержала переход на европейские требования к защите от радиоактивного излучения

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №1084 проголосовали 365 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к документу, закон направлен на гармонизацию законодательства Украины с европейскими требованиями и стандартами в сфере использования ядерной энергии.

В частности, документом предложено установить единые нормы безопасности для защиты здоровья лиц, находящихся под профессиональным, медицинским облучением, и население против опасностей, возникающих при ионизирующего излучения. Кроме того целью проекта является учет требований по государственному регулированию вопросов, касающихся обращения с урановыми рудами.

Законом предусмотрено урегулирование вопросов ядерной и радиационной безопасности в части уменьшения рисков длительного облучения продуктами радона, урегулирование вопросов радиационной защиты при медицинском облучении, усовершенствования государственного регулирования деятельности по добыче и переработке урановых руд и введение лицензирования переработки урановых руд, учитывая особенности технологического цикла производства уранового концентрата.

Как отмечает Главное научно-экспертное управление Рады, данный законопроект дублирует проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", который 14 мая был принят за основу в первом чтении и который в этом созыве зарегистрирован под №0912.

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