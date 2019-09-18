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 LOT запустит прямые рейсы из Кракова в Нью-Йорк

Авиакомпания LOT в сезоне летней навигации 2020 года запустит прямые рейсы между Краковом и аэропортом Нью-Йорка имени Джона Кеннеди.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Полеты начнут выполняться с 3 мая 2020 года с частотой один раз в неделю по воскресеньям на самолетах Boeing 787.

Также в летние месяцы 2020 года LOT намерен увеличить частоту полетов на маршруте Краков-Чикаго до пяти рейсов в неделю. Летом этого года LOT обслуживал линию Краков-Чикаго с частотой три раза в неделю. К октября частота постепенно будет сокращена до одного рейса в неделю.

Наиболее обширная маршрутная сеть LOT в города США обслуживается из Варшавы. Авиакомпания летает из польской столицы в два аэропорта Нью-Йорка, Чикаго, Лос-Анджелес и Майами.

Из Кракова LOT обслуживает пока только маршрут в Чикаго, из Жешува - в аэропорт Нью-Йорка Ньюарк, из Будапешта - в Нью-Йорк и Чикаго.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149167
 
 
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