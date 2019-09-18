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 На Житомирщине 11 производителей тепла не нашли поставщика газа

По состоянию на 16 сентября в Житомирской области насчитывается 11 производителей тепла, которые не включены в реестр ни одного из поставщиков природного газа, но должны обеспечивать теплом зимой 31 тыс. бытовых потребителей (население) и 549 небытовых потребителей, среди которых школы, детсады и больницы.

Как сообщает пресс-служба АО "Житомиргаз", согласно законодательству, компания не имеет права осуществлять доставку газа таким потребителям, передает БизнесЦензор .

В частности, в Житомирской области не включены в реестр потребителей газа ни одного поставщика и не имеют права осуществлять потребление природного газа из газораспределительной системы следующие компании:

  1. Иршанское КП
  2. Виктория ОСМД
  3. Новогуйвинское ВЖРЭКП
  4. КП "Теплообеспечение Коростень"
  5. КП "Теплоэнерго Бердичев"
  6. "Элита-Бердыш" ОСМД
  7. "Затышна оселя 25" ОСМД
  8. "Озерное" КП
  9. КП "АндрушивкаБлагоустрий"
  10. ООО "Энергоинвест Малин"
  11. Военная часть 1495

"Внесенные в прошлом году изменения в кодекс ГТС дают право поставщику газа давать поручения на отключение потребителей, а газораспределительная компания должна будет прекратить доставку газа таким компаниям. Мы надеемся, что владельцы теплоснабжающих предприятий успеют подготовиться к отопительному сезону и будут включены в реестр поставщика газа" , – пояснила коммерческий директор АО "Житомиргаз" Людмила Усик.

В противном случае по поручению поставщика газа АО "Житомиргаз" должно будет принять меры по прекращению газоснабжения бытовых потребителей, предприятий, учреждений, организаций, осуществляющих предоставление важных общественных услуг, а также производителей тепловой энергии для нужд таких потребителей или предприятий, учреждений, организаций.

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В компании призывают органы местного самоуправления или другие владельцы предприятий к началу отопительного сезона предпринять все возможные меры, чтобы производители тепла для нужд населения были включены в реестр ПСО-поставщика природного газа. Ведь действующее сейчас законодательство не запрещает отключение потребителей газа даже в течение отопительного сезона, что приведет к чрезвычайной ситуации техногенного характера, которая по своим последствиям может быть признана чрезвычайной ситуацией регионального или государственного значения.

"Житомиргаз" уже проинформировал отдельными письмами о ситуации, сложившейся в области Офис президента, Совет национальной безопасности и обороны, Кабинет министров, органы местного самоуправления и исполнительной власти.

В компании напомнили, что в прошлом году Кабмином было издано распоряжение от 3 октября 2018 года №717-р "Некоторые вопросы отопительного сезона 2018/19 года", которым участникам рынка было поручено обеспечивать бесперебойное снабжение природного газа производителям тепловой энергии в необходимых объемах. В этом году соответствующих решений правительства еще не принято.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149165
 
 
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