 Украина будет договариваться о продлении транзита газа на 10 лет, – министр

Об этом в ходе брифинга заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

"У нас есть позиция, озвученная вице-президентом Европейской Комиссии по Энергетическому союзу Марошом Шефчовичем. Там были названы определенные объемы и сроки. Мы полностью поддерживаем позицию, вы, наверное, слышали 60+30 (млрд кубометров газа в год, – ред.) на 10 лет. Поэтому мы будем поддерживать в переговорах эту позицию", – сказал Оржель.

Таким образом, Оржель заявил, что позиция Украины предусматривает предложение десятилетнего контрактов на транзит 60 млрд кубометров по соглашению с "Газпромов" и 30 млрд кубометров по соглашению с европейскими компаниями.

Как сообщалось, Еврокомиссия 18 сентября официально анонсировала трехсторонние переговоры по транзиту российского газа на европейский рынок по территории Украины, которые состоятся в четверг, 19 сентября, в Брюсселе.

Напомним, в конце января, по итогам предыдущего этапа трехсторонних переговоров по вопросу продолжения транзита газа через Украину после 2019 года, российская сторона предложила продлить действующие контракты между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом". Российская сторона также призвала прекратить попытки "Нафтогаза Украины" взыскать с "Газпрома" $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража до рассмотрения апелляции. Однако Украина такой вариант отвергла.

По мнению руководства "Нафтогаза", также позиция российской стороны может свидетельствовать о желании затянуть переговоры о будущем транзита газа через Украину на 1,5 года.

Также свои предложения представила Еврокомиссия. По словам вице-президента ЕК Мароша Шефчовича, они включают три основных параметра будущего транзитного соглашения, а именно – продолжительность, объем и тарифы. Новый контракт также должен строиться на условиях имплементации европейского газового законодательства и быть долгосрочным – на 10 или более лет.

Еврокомиссия также считает, что объемы прокачки должны отражать долгосрочные перспективы и какие обычно транзитные объемы обеспечивала украинская ГТС, а новый контракт должен строиться на условиях полной имплементации европейского газового законодательства.

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