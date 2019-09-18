 МВД планирует получить еще три вертолета Airbus до конца года

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, передает БизнесЦензор.

"В этом году ожидаем еще от 2 до 3 единиц техники. Это плавающая цифра, поскольку передача техники ожидается на конец года, и все будет зависеть от погодных условий. Кроме того, в четвертом квартале текущего года планируем получить Н 125, это раньше, чем предусматривалось контрактом. Это одномоторный вертолет, который будет использоваться для подготовки летного состава в Украине", - заявил Гончаров.

Он подчеркнул, что за период с начала контракта с французской компанией в Украину прибыло четыре вертолета. Три уже переданы на нужды ГСЧС, еще один - используется гвардейцами.

Как сообщалось, МВД получило первые два вертолета Airbus Н225 Super Puma в рамках создания системы авиационной безопасности и защиты за средства организованного французским правительством кредита в декабре 2018 года.

Всего до конца 2021 года система авиационной безопасности МВД в рамках украинского-французского контракта получит 55 вертолетов Airbus – 21 вертолет Н225 Super Puma, 10 – Н145 и 24 вертолета Н125.

Вертолеты будут использоваться для транспортировки больных, разведки зон чрезвычайных ситуаций, тушения масштабных пожаров, охраны и мониторинга границы, а также специальных полицейских функций, транспортировки бойцов и техники Нацгвардии.

Напомним, "Украинское авиационно-транспортное предприятие "Хорив-Авиа" МВД Украины 29 августа заключило соглашение с французской компанией Airbus Helicopters SAS о закупке вертолетов на 554,29 млн евро или 18,23 млрд грн. Вертолеты купят за счет французского кредита в 475 млн евро. При этом, как оказалось, 274,35 млн евро пойдет на закупку б/у машин с износом до 50%.

Напомним, Украина и Франция подписали контракт на приобретение 55 вертолетов Airbus Helicopters для украинской системы государственной авиационной безопасности и защиты страны 14 июля.

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