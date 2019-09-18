 Кабмин назначил 8 новых заместителей министров

Об этом сообщает пресс-служба Секретариата Кабмина, передает БизнесЦензор.

В частности, в Министерстве инфраструктуры на должность замминистра назначена Наталья Форсюк, а на должность заместителя министра по вопросам европейской интеграции – Александра Клитина.

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства заместителем министра назначен Сергей Николайчук.

В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заместителем министра по вопросам европейской интеграции стал Алексей Ильяшенко.

В Министерстве юстиции первым заместителем министра назначен Евгений Горовец, заместителем министра – Александр Банчук, замминистра по вопросам государственной регистрации – Ольга Онищук, а заместителем министра - уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека – Иван Орешник.

Кроме того, правительство также провело ряд увольнений.

В частности, в Министерстве экологии и природных ресурсов освобождены от должностей заместителей министра Виктор Вакараш и Василий Полуйко.

В Министерстве инфраструктуры – Виктор Довгань уволен с должности заместителя министра по вопросам европейской интеграции.

Олег Несвит освобожден от должности первого заместителя председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения в связи с достижением пенсионного возраста.

Кроме того, с должности председателя Украинского Института национальной памяти по соглашению сторон уволен Владимир Вятрович.

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