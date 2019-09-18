 Еврокомиссия официально анонсировала трехсторонние газовые переговоры в Брюсселе

Соответствующее сообщение обнародовано на сайте Европейской Комиссии, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Завтра, 19 сентября, в Брюсселе состоится третий раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне с Россией и Украиной по поводу долгосрочного транзита газа через Украину после 2019 года. Перед встречей вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического Союза Марош Шефчович проведет двусторонние переговоры как с делегацией Украины во главе с министром энергетики Алексеем Оржелем, так и с делегацией России под руководством министра энергетики Александра Новака. На встрече будут также присутствовать руководители компаний "Нафтогаз" и "Газпром", - говорится в сообщении.

Переговоры будут сосредоточены вокруг того, каким образом отразить правила ЕС в сфере энергетики в будущем рамочном соглашении, а также будут касаться достижения приемлемой продолжительности такого будущего контракта, определение объемов газа с соблюдением гибкости, а также тарифов на его транспортировку.

"Убежден, что прогресс (на переговорах) придаст мощный позитивный сигнал рынку и потребителям в преддверии зимнего периода", - заявил Шефчович.

Как сообщалось, предварительные раунды трехсторонних переговоров по транзиту газа состоялись 17 июля 2018 года и 21 января 2019 года.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram