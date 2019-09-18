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 Энергетика, Коррупция
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Все про:Кабмин (3391) Коломойский (860) назначение (398) Центрэнерго (210)

 Кабмин утвердил главой "Центрэнерго" понятного Коломойскому менеджера

Кабинет министров на заседании в среду, 18 сентября, согласовал временное возложение исполнения обязанностей генерального директора ПАО "Центрэнерго" на Владимира Потапенко.

Об этом сообщает пресс-служба Секретариата Кабмина, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, Владимир Потапенко занял должность и.о. главы правления "Центрэнерго" в июле.

После смены менеджмента энергокомпания начала заключать прямые договора на поставку электроэнегрии с предприятиями группы "Приват". В этом списке Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов, "Днепразот", Покровский и Марганецкий ГОКи.

Кроме того, после смены руководителя "Центрэнерго" подписало договор на поставку угля с ООО "Нафта Форс", учредитель и директор которой, по данным СМИ, имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".

Ранее СМИ сообщали, что государственная "Центрэнерго" перешла под контроль людей, близких к лидеру группы "Приват" Игорю Коломойскому. Сам же Коломойский эту информацию отрицал, однако в интервью Цензор.НЕТ назвал новое руководство компании "профессиональными и понятными людьми", признав, что консультирует Потапенко.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и 5 - газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149152
 
 
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Ну и вы до сих пор ещё сомневаетесь кто в Украине хозяин? Вы поменяли Петю на Беню,то есть поменялся лишь раздающий карты за игровым столом,"банкир" и перенаправились финансовые потоки .То что стало хуже первыми почувствовали на своей шкуре мелкие предприниматели,обязательное введение кассовых аппаратов даже для лоточников и уличных торговцев и предпринимателей в далёких сёлах и деревнях, спущены с цепи все разношерстные проверяющие и контролирующие конторы которые вновь после пятилетнего "голодания" ринулись косить бабло,грядёт повышение так называемой "минималки" а это значит увеличение налогов на средний и малый бизнес(крупный давно в офшорах),а значит и резкое поднятие цен абсолютно на все товары и услуги. Эйфория и праздники заканчивается и начинаются безпросветные и мрачные будни.
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Ну вот же! Как только избавились от барыги, у честных и порядочных бизнесменов бизнес попер в гору! Шах и мат хейтеры Зеленского.
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