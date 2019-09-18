 Кабмин утвердил главой "Центрэнерго" понятного Коломойскому менеджера

Об этом сообщает пресс-служба Секретариата Кабмина, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, Владимир Потапенко занял должность и.о. главы правления "Центрэнерго" в июле.

После смены менеджмента энергокомпания начала заключать прямые договора на поставку электроэнегрии с предприятиями группы "Приват". В этом списке Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов, "Днепразот", Покровский и Марганецкий ГОКи.

Кроме того, после смены руководителя "Центрэнерго" подписало договор на поставку угля с ООО "Нафта Форс", учредитель и директор которой, по данным СМИ, имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".

Ранее СМИ сообщали, что государственная "Центрэнерго" перешла под контроль людей, близких к лидеру группы "Приват" Игорю Коломойскому. Сам же Коломойский эту информацию отрицал, однако в интервью Цензор.НЕТ назвал новое руководство компании "профессиональными и понятными людьми", признав, что консультирует Потапенко.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и 5 - газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.

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