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Все про:Кабмин (3391) назначение (398) ФГИ (591)

 Кабмин предложил сменить главу Фонда госимущества

Кабинет министров на заседании в среду, 18 сентября, согласовал внесение в Верховную Раду представления о назначении Дмитрия Сенниченко председателем Фонда государственного имущества Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Секретариата Кабмина, передает БизнесЦензор.

В последние годы Сенниченко занимал должности главы департамента, директора по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой в АО "Укрпошта", где также отвечал за корпоратизацию и реформу государственного предприятия.

До этого в 2013-2016 годах был управляющим директором Jones Lang LaSalle в Украине.

Как сообщалось, с сентября 2017 года Фондом госимущества в статусе и. о. главы руководит Виталий Трубаров, который до этого занимал должность руководителя аппарата Фонда.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149145
 
 
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