 Кабмин предложил сменить главу Фонда госимущества

Об этом сообщает пресс-служба Секретариата Кабмина, передает БизнесЦензор.

В последние годы Сенниченко занимал должности главы департамента, директора по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой в АО "Укрпошта", где также отвечал за корпоратизацию и реформу государственного предприятия.

До этого в 2013-2016 годах был управляющим директором Jones Lang LaSalle в Украине.

Как сообщалось, с сентября 2017 года Фондом госимущества в статусе и. о. главы руководит Виталий Трубаров, который до этого занимал должность руководителя аппарата Фонда.

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