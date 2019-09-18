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 Коломойский будет судиться с Гонтаревой

Олигарх Игорь Коломойский намерен судиться с экс-главой Национального банка Украины Валерией Гонтаревой.

Об этом он заявил LB.ua, комментируя вышедшее накануне на страницах нашего издания интервью Гонтаревой, в котором она обвинила его в травле, передает БизнесЦензор.

"Я сейчас консультируюсь с юристами, мы на стадии предсудебной подготовки", - сказал Коломойский.

Он уточнил, что речь идёт о защите чести и достоинства в украинских судах.

"Конечно, она же гражданка Украины, чего я за ней в других судах (лондонском) бегать буду", - добавил Коломойский.

Как сообщал БизнесЦензор, Генпрокуратура вызывает экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву, экс-заместителя главы администрации президента Алексея Филатова и совладельца инвестгруппы ICU Константина Стеценко для уведомления подозрения в деле о расхищении 150 млн грн "Аграрного фонда".

30 августа Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль. В Киеве сожгли автомобиль невестки Гонтаревой.

Дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с.Гореничи был сожжен в ночь на вторник в результате поджога. На месте пожара полиция нашла зажигательную ракету. Гонтарева заявила, что за поджогом ее дома в Киеве стоит Игорь Коломойский.

В своих интервью добиться "наказания" для Гонтаревой неоднократно обещал олигарх, бывший владелец "Приватбанка" Игорь Коломойский.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149133
 
 
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