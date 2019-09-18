 Цены на хлеб выросли на 15-22% из-за подорожания электроэнергии, – глава ВАП

Об этом Фактам ICTV сообщил президент Всеукраинской ассоциации пекарей, глава правления ЧАО Киевхлеб Владимир Череда, передает БизнесЦензор.

Главным фактором, который влияет на конечную цену хлеба, стал запуск с 1 июля рынка электроэнергии, и последовавший за этим рост тарифов для промышленных потребителей.

"Некоторые компании, которые занимаются производством хлебобулочных изделий, ещё с марта начали закупать электроэнергию по прямым договорам, и у них рост цен составил около 15%. Но большинство производителей перешли на закупки на рынке электроэнергии с июля, и их продукция подорожала на 20-22%", – сообщил Череда.

Президент Всеукраинской ассоциации пекарей прогнозирует, что дальнейшая динамика цен на хлеб будет зависеть от решений правительства по регулированию рынка электроэнергии.

"Есть небольшая надежда, что новое правительство все-таки выполнит свое обещание, и цена придет на тот уровень, который был до 1 июля. Если нет, то, конечно, мы будем вынуждены пересматривать цены на хлебобулочные изделия", – подчеркнул Череда.

С 1 июля в Украине заработала новая модель рынка электроэнергии, согласно которой НКРЭКУ устанавливает только верхнюю и нижнюю планки цены для промышленных потребителей.