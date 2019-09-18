 Иран и РФ нашли альтернативу системе SWIFT

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Такое заявление Рухани, которого цитируют иранские СМИ, сделал в среду на заседании правительства. "Серьезная борьба с долларом уже начинается в мире", - подчеркнул президент.

Он также сообщил, что Тегеран начал расчеты с Турцией, Россией и Ираком при проведении торговых операций в национальных валютах.

"Настоящая борьба с долларом приведет к ослаблению и потере господства США на денежных рынках и в мировой банковской системе", - прогнозирует Рухани.

В России в настоящее время действует свой аналог SWIFT. Речь идет о Системе передачи финансовых сообщений (СПФС). С помощью СПФС российские власти решили обезопасить банки РФ от возможных проблем в случае отключения SWIFT. СПФС была презентована Банком России в декабре 2014 года.

Подключение банков к аналогу SWIFT осуществляется путем заключения соответствующих договоров с ЦБ РФ. Летом 2019 года Госдума приняла закон, который позволяет иностранным юридическим лицам подключаться к СПФС.