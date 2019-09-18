 Украинские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров на 11%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Эта цифра также учитывает сегмент международных пассажирских перевозок, составивший за восемь месяцев 8,4 млн пассажиров (рост на 10,9%).

В течение января-августа 2019 года украинскими авиакомпаниями выполнено 69,3 тыс. коммерческих рейсов (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 3,3%), в т.ч. международных - 58,5 тыс. (рост на 3,7%).

Пассажиропотоки через аэропорты Украины увеличились на 19,4% и составили 16,08 млн человек, в том числе в международном сообщении - на 20,7% и составили 14,5 млн человек.

Как сообщалось, в 2018 году украинские авиакомпании в 2018 году увеличили пассажироперевозки на 18% до 12,5 млн пассажиров, аэропорты нарастили пассажиропоток на 25% - до более чем 20 млн пассажиров.