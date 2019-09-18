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 "Ощадбанк" получил документы для взыскания компенсации с РФ

Государственный "Ощадбанк" получил исполнительные документы в соответствии с постановлением Киевского апелляционного суда от 17 июля 2019 года для взыскания компенсации с РФ на территории Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Ощадбанка" сообщает БизнесЦензор.

"Этим постановлением было удовлетворено заявление банка о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения Международного арбитража по компенсации убытков "Ощадбанка", причиненных в результате аннексии Крыма со стороны Российской Федерации, от 26 ноября 2018 года", - сообщает банк.

Указанные исполнительные листы являются основанием для исполнения решения Международного арбитража на территории Украины и возмещения убытков, причиненных "Ощадбанку" в размере около $1.3 млрд плюс проценты, которые начисляются ежедневно до момента исполнения решения.

"Сейчас "Ощадбанк" осуществляет все необходимые процессуальные действия для открытия исполнительного производства и надлежащей защиты своих интересов, которые были нарушены в результате незаконных действий РФ на территории Крыма, и возмещения причиненных убытков.

26 ноября 2018 года Международный арбитраж принял решение о взыскании с РФ в пользу "Ощадбанка" $1,3 млрд.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149109
 
 
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