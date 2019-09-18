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 Рада отменила уголовное наказание за фиктивное предпринимательство (обновлено)

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуального кодекса Украины относительно уменьшения давления на бизнес", который предполагает декриминализацию фиктивного предпринимательства.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №1080 во втором чтении проголосовали 347 народных депутатов.

Законом исключается из Уголовного кодекса статья 205 "Фиктивное предпринимательство", которая признает уголовно наказуемым создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в отношении которых имеется запрет.

Кроме того, втрое повышены суммы значительного убытка государства для рассмотрения дел по статье 212 УК "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)". При этом увеличены штрафы за нарушения по этой статье.

По мнению авторов законопроекта, наличие уголовной ответственности за фиктивное предпринимательство является одним из способов давления на бизнес.

Как отмечается в пояснительной записке, в частности, распространена практика использования контролирующими органами материалов досудебного расследования и приговора суда в уголовном производстве по статье 205 УК Украины для обоснования доначисления денежных обязательств налогоплательщиков.

В свою очередь экс-генпрокурор Юрий Луценко считает, что решение о декриминализации фиктивного предпринимательства (ст. 205 УК) будет препятствовать расследованию хищений бюджетных средств (ст. 191 УК) и неуплаты налогов (ст. 212 УК) в особо крупных размерах.

"Теперь вывод денег на "фиктаря" в банковских, газовых, конвертационных или строительных схемах – не противоречат действующему Уголовному кодексу. Цена вопроса – 10-12 млрд грн ежегодно", – написал Луценко на своей странице в сети Facebook.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149097
 
 
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черная З/П Привет!!! Так и будем получать в конвертах, без оплаты налогов работодателем в бюджет, а потом плачем что пенсия маленькая.
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относительно уменьшения давления на бизнес...

Кретин-клоун считает, что уход от налогов это бизнес? То есть нормальным людям никаких попустительств, а вот жуликам - послабление.. Далеко экономика зайдет с такими идиотами у власти.
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Ви не повірите. 99% наших бізнесменів впевнені, що податкова реформа це коли відмінять усі податки і те що вони дають у якості хабарів, вони зможуть додатково класти собі до кишені.
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Диванные писатели. Если б у вас было предприятие и вы платили 18 прибыль 20 ндс и 55-57% с каждой зарплаты, я бы поссотрел бы на вас. А кукарекать будем получать з/п в конвертах. Так не ПОЛУЧАЙТЕ идите ЗАРАБОТАЙТЕ ! Будет другая схема будем работать, а эта статья была кормушкой для дфс и их мусоров что б доить бизнесменов! Люди продавали квартиры, все равно бизнесмены не сидят, на них кропорийцы наживаются от власти !
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Если б у вас было предприятие и вы платили 18 прибыль 20 ндс и 55-57% с каждой зарплаты, я бы поссотрел бы на вас.

а я би дуже хотів подивитись на подібне підприємство... ау... де воно? Такі податки платить від сили 1% нашого бізнесу і то... це переважно реальні закордонні інвестори, які не бажають мати справу із обналом і криміналом. Я ще у житті не бачив "бізнесена" який би дав мусорам бабки, за просто так! Працюючи по білій і повністю законно...
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Ну по перше 209ту ККУ ніхто не відміняв, а ось підняття і так не малого порогу по 212, в державі де ухилитись від податків є святим обов'язком... це банальне "вредительство" як би сказали за часів Совку.
Скоріше за усе, десь є цікава кримінальна справа, може по друзям Бєні, може Богдана, а може і Зелі, яких терміново потрібно вивести з під криміналу...
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