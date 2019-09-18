[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.66 27.11
 Власть, IT
  2254  18
Все про:документ (62) электронные документы (104) Дмитрий Дубилет (9)

 Кабмин планирует отменить трудовые книжки и бумажные заявления о приеме на работу

Кабинет министров намерен запретить подачу документов о приеме на работу или на конкурсы в бумажной форме, а также отменить трудовые книжки, сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

Об этом Дубилет сообщил в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Мы хотим запретить подачу документов на прием на работу или на конкурсы в бумажной форме", - написал он.

По оценке Дубилета, только на канцелярию вокруг кадровых документов государство тратит 50-100 млн грн ежегодно.

"Здесь мимоходом замечу, что в последнее время государство стало заставлять граждан получать ЭЦП на "флешках" (токенах). Это неправильно. До этой проблемы тоже доберемся", - считает министр.

"Избавляемся от кучи лишних сущностей. Копии дипломов (есть реестр), информация о связанных компаниях (есть реестр), копии паспортов (есть ЭЦП), автобиография (кому она вообще нужна!) и многое другое", - добавил он.

Также Дубилет добавил, что трудовые книжки должны уйти в историю. "Весь оборот, который касается конкурсов, найма, отпусков, командировок, увольнений и т.д. — в цифру", - написал Дубилет.

Также правительство планирует перевести архивы на цифровые носители, сократить логистику согласований, создать единый реестр госслужащих.

"Я рассчитываю, что мы сможем все это сделать в течение 6-9 месяцев", - добавил он.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149079
 
   
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
 Топ комментарии
 
Иных проблемив неньке уже не осталось. Токо трудовые книжки запретить.
 показать весь комментарий
 
1. ДЛЯ исправления записей в книжке электронного формата также потребуется решение суда.
2. И самое главное-чем подверждать наличие трудового стажа??? В устной форме что ли?
 показать весь комментарий
 
Сейчас и с трудовой кидают, то паста не та, то запятая не там.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Иных проблемив неньке уже не осталось. Токо трудовые книжки запретить.
 показать весь комментарий
 
 
Ну не скажи. Меня из-за исправления ,на годе моего рождения ,в трудовой,(каким-то клерком) вы22бали и высушили ,я замахался по судам бегать.
 показать весь комментарий
 
1. ДЛЯ исправления записей в книжке электронного формата также потребуется решение суда.
2. И самое главное-чем подверждать наличие трудового стажа??? В устной форме что ли?
 показать весь комментарий
 
 
Я не агитатор ,но все таки думаю,что ты улавливаешь разницу между общением между нами электронно и если бы мы переписывались бумажными письмами .А если подойти к делу "с умом" ,то и подтверждение трудового стажа не будет проблемой.
 показать весь комментарий
 
"С умом"? Там дело не в уме. Там вопрос в ответствености за принятие решений. Форма -ВСЕ! Содержание -НИЧТО!
 показать весь комментарий
 
Але, народ, вы шо там кури - те? Трудовые книги, еще при порохе отменили! Кабмин планирует отменить трудовые книжки и бумажные заявления о приеме на работу - Цензор.НЕТ 671
 показать весь комментарий
 
Богатым дяденькам трудовые книжки нафиг не нужны.
Оне не собирают себе по копеечке на пензию
 показать весь комментарий
 
 
Богатым дяденькам трудовые книжки нафиг не нужны.
Оне не собирают себе по копеечке на пензию
 показать весь комментарий
 
только не киньте со стажем, работников до 2000 года....
 показать весь комментарий
 
Сейчас и с трудовой кидают, то паста не та, то запятая не там.
 показать весь комментарий
 
 
Вы давно стёрли национальность в паспортах, сотрёте и биографии, но... "бьют всё одно не по паспорту, а по морде".
 показать весь комментарий
 
Сборище идиотов...Ты -**** жизненный уровень людей повысь,а не херней занимайся...Чего на сегодня Украине не хватает,так это отмена трудовых книжек...
 показать весь комментарий
 
Как я уже писал, книгу жалоб тоже отменили, а зачем? Ведь это был единственный инструмент, который хоть как то повышал качество обслуживания и предоставления услуг. Сейчас же нет ни какого инструмента для улучшения и контроля качества услуг.
Есть попытки создать онлайн Книгу жалоб, типа вот такой - Книга жалоб , но для этого нужно финансирование, которого нет. А за свои деньги далеко не выедешь
 показать весь комментарий
 
Получал рецепт у семейного врача. Завис сервер.
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР ГБР Гонтарева Кабмин назначение Нацполиция поджог Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх