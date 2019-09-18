 На Львовщине более двух тысяч потребителей купили газ по акционной цене

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Львовгаз Сбыта" сообщает БизнесЦензор.

"С начала акции "Твоя энергонезависимость" 2350 клиентов ООО "Львовгаз Сбыт" уже купили газ по летней цене на отопительный период. 80% закупок сделали онлайн, с помощью "Личного кабинета". От 9 сентября принять участие в акции могут абсолютно все потребители газа, независимо от текущих расчетов за газ", - сообщает компания.

Акция стартовала еще 23 августа, с тех пор потребители газа Львовщины уже приобрели 3,2 млн кубометров голубого топлива по летней цене, зафиксированной на уровне 5995,53 грн за 1000 кубов. Большинство клиентов предпочли простому варианту оформления закупки акционного газа с помощью Личного кабинета на сайте 104.ua.

"Спрос на голубое топливо, как и потребление, с началом отопительного сезона возрастает. Поэтому, в случае подорожания появится возможность сократить расходы на газ. Размер экономии при этом будет зависеть от текущих цен, и продавец не сможет повлиять на ее размер", - отметил директор ООО "Львовгаз Сбыт" Павел Майк.

В акционной цене не учтены услуги по доставке газа, которые меняются в зависимости от региона. Стоимость услуг по доставке газа, а также остаток предоплаченного газа по акции "Твоя энергонезависимость" будут указаны в счетах за использованный природный газ ежемесячно. От 9 сентября воспользоваться выгодным предложением могут все потребители, даже те, у кого есть текущая задолженность. Однако должники должны помнить, что при накоплении долгов необходимо погасить за счет экономии, которая возникает благодаря акции "Твоя энергонезависимость".

Кроме Личного кабинета на сайте 104.ua, клиенты могут оформить акцию также в Центрах обслуживания клиентов. Для этого при себе нужно иметь паспорт, идентификационный код и актуальные показания своего газового счетчика. Покупка будет подтверждена после 100% оплаты заказанных объемов, которую нужно провести не позднее 25 сентября.

Пользоваться зарезервированным газом можно будет от 1 октября 2019 до 31 марта 2020. Если резерв газа будет потрачено до 1 апреля 2020 года, потребитель сможет получить газ на общих условиях - по цене ПСО, которая будет действовать в то время. Потребители, которые до 1 апреля 2020 не использует предоплаченный газ, смогут воспользоваться остатком средств. Также остаток средств можно использовать в случаях, когда цена ПСО на газ будет ниже, чем цена акции.