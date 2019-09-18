 Саудовская Аравия возобновила поставки нефти после атаки дронов

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Производственные мощности страны достигнут 11 миллионов баррелей в сутки к концу сентября и 12 миллионов баррелей в сутки к концу ноября, сказал министр.

По его словам, в октябре страна произведёт 9,89 миллиона баррелей в сутки, и королевство сохранит поставки всем клиентам в сентябре в полном объеме.

Министр также отметил, что королевство намерено сохранить роль надёжного поставщика на мировом рынке и предпримет жесткие меры, чтобы не допускать подобных атак впредь.

Напомним, в ночь на субботу беспилотники нанесли удары по объектам Saudi Aramco, в результате чего разгорелись пожары. Ответственность за нападение взяли действующие в Йемене мятежники-хуситы.

Вместе с тем, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ответственность за атаку на объекты несет Иран.

Ранее в субботу, по сообщению Белого дома, президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, чтобы "выразить поддержку права Саудовской Аравии на самооборону".

В свою очередь власти Ирана отвергают свою причастность к атакам на объекты в Саудовской Аравии.