[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.66 27.11
 Макроэкономика
  255  0
Материалы по теме:
Все про:нефть (2455) Саудовская Аравия (221)

 Саудовская Аравия возобновила поставки нефти после атаки дронов

Поставки нефти Саудовской Аравией вернулись в норму после атак на её нефтяные объекты в минувшие выходные, сказал министр энергетики королевства принц Абдулазиз бин Салман.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Производственные мощности страны достигнут 11 миллионов баррелей в сутки к концу сентября и 12 миллионов баррелей в сутки к концу ноября, сказал министр.

По его словам, в октябре страна произведёт 9,89 миллиона баррелей в сутки, и королевство сохранит поставки всем клиентам в сентябре в полном объеме.

Министр также отметил, что королевство намерено сохранить роль надёжного поставщика на мировом рынке и предпримет жесткие меры, чтобы не допускать подобных атак впредь.

Напомним, в ночь на субботу беспилотники нанесли удары по объектам Saudi Aramco, в результате чего разгорелись пожары. Ответственность за нападение взяли действующие в Йемене мятежники-хуситы.

Вместе с тем, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ответственность за атаку на объекты несет Иран.

Ранее в субботу, по сообщению Белого дома, президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, чтобы "выразить поддержку права Саудовской Аравии на самооборону".

В свою очередь власти Ирана отвергают свою причастность к атакам на объекты в Саудовской Аравии.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149051
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиМакроэкономика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР ГБР Гонтарева Кабмин назначение Нацполиция поджог Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх